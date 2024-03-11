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台積電下跌16元 台股早盤挫125點跌破19700點

2024/3/11 09:30（3/11 09:40 更新）
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台股11日走跌，早盤指數下跌125.75點，跌破19700點。（中央社檔案照片）
台股11日走跌，早盤指數下跌125.75點，跌破19700點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北11日電）美股主要指數8日全面收低，道瓊工業指數下跌68.66點，那斯達克指數下挫188.27點。台股今天同步走跌，早盤指數下跌125.75點，跌破19700點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.83美元，跌幅1.9%，收在146.37美元。台積電（2330）今天開盤跳空達768元，下跌16元，市值縮水4149億元，跌破18兆元，降至19.91兆元，影響大盤130點。

半導體類股指數下挫逾1.7%，影響電子類股指數下跌超過1%。食品、汽車、航運及觀光等傳統產業股表現相對強勢，類股指數同步上揚逾1%。（編輯：張均懋）1130311

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