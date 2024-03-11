公平會：若foodpanda與Uber Eats合併 依法須提申報

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）日前傳出台灣foodpanda要賣給Uber Eats，公平會主委李鎂今天表示，並未收到此結合申報案，但若真有此事，依法須提出結合申報，且因是社會矚目案件，公平會將舉辦公聽會多方徵集意見後，再行討論。

德國「經濟週刊」先前報導指出，外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero有意將foodpanda台灣業務出售給競爭對手Uber Eats，不過相關協商暫時破局。

foodpanda台灣則聲明指出，並無接獲母公司Delivery Hero有意將foodpanda台灣業務出售給競爭對手Uber Eats相關消息，對於這項市場傳言並無所悉。

立法院經濟委員會今天邀請公平會進行業務報告，國民黨立委張嘉郡質詢時關切兩大外送平台Uber Eats、foodpanda結合的事情，因為這對於外送人員、消費者及店家都影響極大。

李鎂表示，以Uber Eats、foodpanda兩家公司規模來看，結合的話，確實符合公平會申報門檻，依法須向公平會提出結合申報，但目前沒有收到申報案。

李鎂指出，假如兩大外送平台結合，公平會對於社會矚目案件，會舉辦公聽會，邀請業者、上下游關係事業、學者專家及消費者團體等，徵詢多方意見後，再由委員會討論，衡量經濟利益及對限制競爭之不利益，多方考量後進行評估。（編輯：蘇志宗）1130311