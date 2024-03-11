更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院交通委員會表決 通過成立鏡電視調閱專案小組
首頁 / 產經

公平會：若foodpanda與Uber Eats合併 依法須提申報

2024/3/11 12:15（3/11 13:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為外送員在台北南港軟體園區送貨。（中央社檔案照片）
圖為外送員在台北南港軟體園區送貨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）日前傳出台灣foodpanda要賣給Uber Eats，公平會主委李鎂今天表示，並未收到此結合申報案，但若真有此事，依法須提出結合申報，且因是社會矚目案件，公平會將舉辦公聽會多方徵集意見後，再行討論。

德國「經濟週刊」先前報導指出，外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero有意將foodpanda台灣業務出售給競爭對手Uber Eats，不過相關協商暫時破局。

foodpanda台灣則聲明指出，並無接獲母公司Delivery Hero有意將foodpanda台灣業務出售給競爭對手Uber Eats相關消息，對於這項市場傳言並無所悉。

立法院經濟委員會今天邀請公平會進行業務報告，國民黨立委張嘉郡質詢時關切兩大外送平台Uber Eats、foodpanda結合的事情，因為這對於外送人員、消費者及店家都影響極大。

李鎂表示，以Uber Eats、foodpanda兩家公司規模來看，結合的話，確實符合公平會申報門檻，依法須向公平會提出結合申報，但目前沒有收到申報案。

李鎂指出，假如兩大外送平台結合，公平會對於社會矚目案件，會舉辦公聽會，邀請業者、上下游關係事業、學者專家及消費者團體等，徵詢多方意見後，再由委員會討論，衡量經濟利益及對限制競爭之不利益，多方考量後進行評估。（編輯：蘇志宗）1130311

#foodpanda
#Uber Eats
#公平會
#李鎂
延伸閱讀
傳台灣foodpanda要賣給Uber Eats 協商暫破局傳賣給Uber Eats 台灣foodpanda：無所悉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.34