傳台灣foodpanda要賣給Uber Eats 協商暫破局

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（中央社柏林29日綜合外電報導）德國「經濟週刊」今天報導，外送平台foodpanda的母公司Delivery Hero有意將foodpanda台灣業務出售給競爭對手Uber Eats，不過相關協商暫時破局。

「經濟週刊」（WirtschaftsWoche）指出，Delivery Hero過去幾週一直跟Uber Eats就這項出售案進行談判，不過Uber Eats最近取消進一步協商。

路透社報導，Delivery Hero拒絕針對相關報導進行評論。

Delivery Hero上週表示，由於各方未能對條件達成共識，可能出售新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸和寮國等東南亞特定市場foodpanda業務的協商已經結束。

投資人對於Delivery Hero資金狀況的疑慮升高之際，這間公司一直試圖出售虧損的東南亞業務，作為取得獲利並維持公司成長策略的一環。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130301