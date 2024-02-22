foodpanda與Uber Eats搶客 45歲定位分水嶺

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（中央社記者蘇思云台北22日電）資策會MIC今天發布外送大調查，民眾常用外送平台分別為foodpanda（73.6%）與Uber Eats（57.6%），兩大龍頭名次不變，但差距從12.4%擴大到16%，顯示2家業者在市場經營策略開始出現定位區隔。

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布外送大調查，調查顯示，2023年71%網友使用外送，較2022年略減2.3%，使用者之中，訂閱會員小幅成長、達到38.5%。

詢問消費者常用的前5大外送平台（複選題），分別為foodpanda（73.6%）、Uber Eats（57.6%），再來是PXGo!小時達跟foodomo（皆為8.8%），接著是蝦皮美食外送（6.7%）。兩大龍頭foodpanda與Uber Eats排名不變，foodpanda小幅成長、Uber Eats則略下滑。

整體而言，foodpanda為所有年齡層常用第1名，且18到25歲、36到45歲使用度超過77%；56到65歲族群在Uber Eats常用度為全年齡層最高、36到45歲常用度最低。

資策會MIC資深產業分析師胡自立表示，兩大龍頭常用度差距曾在2022年縮小至12.4%，2023年擴大至16%，接近2021年差距的17%，顯示兩大龍頭在市場經營策略開始出現定位區隔。行銷策略如廣告代言人的差異，也會影響目標客戶選用，且45歲為明顯分水嶺，18到45歲在兩大龍頭的常用度落差可高達2成，而46到65歲在兩者的常用度差距不到1成。

胡自立分析，外送平台整體訂閱會員有增加態勢，不過，消極的用戶也同步增加。外送市場正逐漸走向M型化，積極用戶與會員將更傾向加入訂閱與持續使用服務，消極用戶將更傾向回歸實體消費，甚至取消訂閱。

進一步分析會員與非會員行為，資策會MIC表示，會員在金額、品項等都有更強的消費潛力，6成會員外送平均金額超過300元，比例較非會員高；購買品項也更多元，除了餐飲熟食，其他品項也有2到3成不等的常用度，在外送生鮮雜貨、生活用品等較2022年小幅成長。非會員高度集中在餐飲熟食，且其他品項常用度皆不到1成5。

展望2024年，胡自立表示，業者除了強化會員體驗，也應持續強化非餐飲熟食品項、提高客單價。分析外送金額與頻率，如何提升年輕族群客單價、增加年長族群黏著度都是關鍵課題。

外送大調查的調查期間為2023年9月，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130222