工總：近6成台商對陸前景不樂觀 逾6成投資規模不變

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（中央社記者劉千綾台北11日電）工總調查顯示，台商普遍悲觀看待2023年大陸市場狀況，有一半認為「不太樂觀」，但仍有67.9%台商表示，未來3至5年投資規模不變。兩岸關係方面，有近7成台商認為會受影響；有超過5成台商反映，俄烏戰爭、美中對抗等減少訂單或利潤。

工總近日發布2023年「中國大陸台商投資動向及產業分布研究調查」，有超過6成的受訪台商2022年營業利益呈現衰退，其中40.5%表示小幅衰退，20.8%則認為大幅衰退；認為成長者約占29.6%。

進一步分析台商對2023年大陸市場看法，工總調查顯示，將近6成台商對2023年大陸市場狀況抱持不樂觀看法，其中50%表示「不太樂觀」，有9.5%表示「非常不樂觀」；表示普通不到1成，感到「樂觀」及「非常樂觀」，合計占約3成。

至於美中對抗、俄烏衝突等地緣政治對台商在大陸營運的影響，工總表示，有超過5成台商反映訂單、利潤減少，占比分別為52.2%及54.4%；另有3成左右的台商，認為訂單及利潤不變。

工總分析，地緣政治衝突升高下，基於風險管理，歐美客戶會向大陸以外的供應商下單，或優先考慮在大陸以外另有生產基地的供應商布局，也就是「中國加一」，在陸台商的接單自然受到影響。

此外，有台商指出，地緣政治衝突推升原物料價格上漲，導致營業利潤受到侵蝕；也有超過7成台商營運受到歐美升息與需求不振等影響，面臨訂單、利潤雙雙衰退。

至於兩岸關係的影響，有44.2%台商認為有「部分影響」，認為「影響很大」者約占25.2%，合計近7成台商認為會受影響；不到2成的台商認為影響很小，認為不受影響者僅占1成。

工總表示，儘管多數台商目前尚未因兩岸情勢而失去訂單，但台商反映，歐美等海外客戶因憂心兩岸情勢一旦緊張，將衝擊供應鏈的穩定，因而會優先下訂單給在兩岸之外有生產基地的供應商，甚至評估向兩岸以外的競爭對手下單。

對於未來的營運規劃，超過6成（67.9%）台商表示，未來3至5年投資規模將保持不變；約2成台商表示將減少投資，有大約1成台商表示將加投資規模。

此外，根據調查統計，未來3至5年有規劃向大陸內陸遷移、擴增產線的不到1成，預計布局的省分包括安徽、江西、四川、重慶等，其中部分是因現有廠區須配合地方政府都市規劃，需要遷廠所致。（編輯：張良知）1130311