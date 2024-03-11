國發基金出資整建美援宿舍 將導入地方創生拚活化

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（中央社記者羅元駿台北11日電）國發會今天舉行美援宿舍群開工典禮，國發會主委龔明鑫表示，宿舍群見證台美合作歷史的縮影，以OT案由國發基金出資整建，未來將以地方創生為活化目標，展現創生能量並開放為公共空間。

國發會上午舉行「歷史建築美援宿舍群修復及再利用工程」開工典禮，由龔明鑫偕同美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy A. Cornforth）、師範大學教授江柏煒、建築師陳順惠等人，共同啟動開工儀式。

美援宿舍群座落於長安東路二段與龍江路口，6棟建築物是1953年建造，歷經71年後，將以地方創生為主軸修復再出發。

龔明鑫致詞表示，美援時期，台灣接受美國資金及技術援助，對台灣經濟建設，包括基礎建設、工業發展、農業現代化等方面，都有重要影響，這座宿舍群見證了台美合作特殊的歷史變遷與回憶。此次計畫透過修復與結合，保留獨特的歷史痕跡，融合台灣地方創生、美援現代化體驗等多元複合的再利用。

國發會補充說明，原計畫採用ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）案，但後續因財務規劃考量轉為 OT（Operate-Transfer）案，讓原本為民間機構出資改建變成由國發基金出資，之後選出營運廠商，營運期間屆滿後，營運權再歸還政府。

龔明鑫指出，本月將啟動營運招商作業，預計明年3月前將遴選出優質的營運團隊，未來這座宿舍群完工後將持續營運活化，做為地方創生基地，讓團隊能展售產品或開發內容，累積全台灣地方創生的能量，一起邁向共好。（編輯：潘羿菁）1130311