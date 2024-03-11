疫後旅遊商機回籠 飯店業旅行社去年業績吃補

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（中央社記者江明晏台北11日電）疫後旅遊商機暢旺，飯店業與旅行社業績吃補，晶華酒店2023年稅後淨利年增50.31%，每股賺11.11元；寒舍每股盈餘4.52元，創2016年來新高紀錄；鳳凰、五福去年皆轉虧為盈，並展現高成長。

晶華酒店2023年合併總營收新台幣67.65億元，年增20.86%，稅後淨利15.27億元，年增50.31%，每股盈餘（EPS）11.11元，比2022年的7.09元，增加4.02元，董事會也通過擬超額配息11.3821元的現金股利，現金配息率為102%。

展望後市，晶華看好隨著國際航班增加、海外商旅回流，大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率可望穩健成長，再加上即將到來的清明連假，集團旗下晶英酒店與捷絲旅將持續帶動國旅住房需求，而各大企業陸續舉辦春酒等商務酬酢，及母親節檔期帶動的餐飲消費熱潮，為上半年注入營運動能。

此外，晶華集團仍積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅等品牌新據點，已開始營運籌備的北投晶泉丰旅預計在今年8月開幕，晶華牛肉麵禮盒，也將於4月進軍歐洲，於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利的超市銷售，建構新的成長引擎。

寒舍餐旅今天召開董事會通過2023年合併財報，合併營收48.31億元、稅後淨利4.14億元、年增222.47%，每股盈餘4.52元，均創2016年來歷史新高紀錄，也是8年來首度EPS超越4元，其中第4季本業獲利續創新高，每股盈餘1.76元，為歷史單季最高。

寒舍指出，跨境旅遊需求暢旺且國旅內需不減，帶動旅遊與餐飲消費爆炸性成長，旗下各館國際旅客回流已達9成，寒舍集團全年住宿營收18.81億元、年增71.89%，看好後續積極爭取MICE團體與航空機組人員住宿訂單，住宿營收有望穩健成長。

寒舍表示，去年耶誕跨年商機，旗下品牌餐飲去年12月營收達5.32億元登歷史最高，第4季餐飲營收達7.69億元、季增15.05%；全年餐飲營收28.28億元、年增28.14%，加上2024年首季除夕、春節圍爐桌數倍增、年菜外帶與尾牙聚餐等因素加持，餐飲營收續旺。

受惠跨境旅遊需求回籠，鳳凰2023年合併營收22億元、年增986.78%，營業利益1.83億元、增幅408.57%，淨利1.78億元、增幅670.41%，每股盈餘2.44元。

鳳凰會中並通過分派股利，擬配發每股現金股利2元、股票股利1元，保持上市櫃23年以來連續發放股利。

鳳凰指出，擺脫疫情低谷，迎來旅遊需求大幅翻揚。在航空公司航班恢復，全球主要旅遊地區相關疫情措施解除後，各線產品逐步上架，疫後第1年，營收恢復至疫情前7成以上。

展望今年，鳳凰表示，將持續增才、補充人力需求，並增加機位取得，因應市場需求，爭取包機合作機會、布局郵輪市場，集團航空代理業務最近取得蒙古航空、韓國可依航空代理，並積極爭取新合作機會。

五福董事會2023年營收49.8億元，年增率高達1611%，稅後淨利2.64億元，較2022年由虧為盈，每股盈餘7.87元，也創下五福上櫃以來新高。

觀察2024旅遊市場，五福說明，若以目的地分析熱門旅遊區域，日本、歐洲熱度可望持續，越南峴港及富國島成為新崛起的熱門選項，而郵輪旅遊市場持續需求強勁。（編輯：張若瑤）1130311