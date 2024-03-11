更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
娛樂

奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周思齊今年球季結束引退15日記者會 走過中職20年獲封亞洲選球王
首頁 / 產經
加密貨幣
新聞專題
加密貨幣1/300
首頁 / 產經

比特幣衝破71000美元再創高 聯準會降息預期推升需求

2024/3/11 20:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港11日綜合外電報導）各界樂觀看待美國聯準會（Fed）今年將降息，推升加密貨幣需求。拜此熱潮所賜，全球規模最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天漲破71000美元（約新台幣223萬元），再創新高。

根據彭博（Bloomberg）報價，比特幣盤中一度觸及71800.91美元，漲幅達3.4%，今年迄今累計漲幅逼近70%。

法新社報導，英國金融行為監理總署（FCA）稍早表示，將開放金融機構推出比特幣相關的證券商品，此消息激勵比特幣大漲。

美國金融監理機構已在今年稍早核准券商推出比特幣現貨指數股票型基金（ETF），使部分主流投資人考慮後大膽買進並納入投資組合中。

另據路透社報導，大量資金湧入新上市的比特幣現貨ETF，以及外界預期聯準會很快將會降息，帶動比特幣價格勁揚。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料，截至3月8日為止的當週，流入美國前10大比特幣現貨ETF的資金降至2週以來最低，但仍有接近20億美元。

DailyFX策略師柯里（Nick Cawley）說：「比特幣上週開始大漲，帶動其他加密貨幣同步上揚。」

比特幣預計從4月開始所謂的「減半」事件，屆時供應將更吃緊。比特幣供應約每隔4年就會「減半」：新開採的比特幣進入既有流通量的速度，和礦工挖礦的獎勵都將減半，此舉有助支撐比特幣價格。

比特幣的最終發行總量恆定為2100萬枚。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130311

#ETF
#加密貨幣
#比特幣
#法新社
#降息
#路透社
#聯準會
加密貨幣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
比特幣飆6.9萬美元創歷史新高 谷底翻身一年多漲逾3倍
172.30.142.243