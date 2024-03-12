台股開低走高 新台幣連4升收31.412元

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）台灣股匯市今天走勢同步，雙雙開低走揚，台股重回19900點之上，新台幣匯率則在外資匯入帶動下，由貶翻升，收盤收在31.412元，微升0.2分，匯價連4升，續寫近1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額17.57億美元。

台積電今天早盤隨美股費城半導體指數下跌而走弱，不過中場後買盤加溫由黑翻紅，加上鴻海集團股補漲、人工智慧（AI）散熱族群強攻，帶動台股開低震盪走高， 加權指數終場收在19914.55點，上漲188.47點，重回19900點之上。

新台幣兌美元一早以31.44元開出後，受到外資匯出及投信美元買盤湧現影響，匯價走弱，最低觸及31.49元，不過午後外資轉為匯入，貶幅逐步收斂，並於尾盤翻揚，終場收在31.412元，收盤價續寫2月20日以來、近1個月新高。

「外資還是主宰新台幣的關鍵」，外匯交易員指出，市場最近觀望氛圍較濃厚，匯市以實質拋補為主，但仍以外資為主導力量，這幾天新台幣匯率升貶主要都是跟著外資匯入、匯出的操作而波動；不過美元指數因反映市場對美國聯準會降息的期待，走勢疲弱，支撐亞幣呈現偏升格局。

外匯交易員補充，本週有美國2月消費者物價指數 （CPI）、生產者物價指數（PPI）待公布，緊接著美國聯準會下週就會舉行利率會議，且聯準會將公布點陣圖，可以揭露聯準會官員對於降息的看法與積極程度，使得近期市場觀望氛圍較濃厚，操作缺乏明顯方向性，預估3月下旬後，隨著局勢明朗，金融市場可望擺脫盤整局面。（編輯：楊凱翔）1130312