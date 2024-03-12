更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

台股開低走高 新台幣連4升收31.412元

2024/3/12 18:07（3/12 18:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新台幣。（中央社檔案照片）
圖為新台幣。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北12日電）台灣股匯市今天走勢同步，雙雙開低走揚，台股重回19900點之上，新台幣匯率則在外資匯入帶動下，由貶翻升，收盤收在31.412元，微升0.2分，匯價連4升，續寫近1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額17.57億美元。

台積電今天早盤隨美股費城半導體指數下跌而走弱，不過中場後買盤加溫由黑翻紅，加上鴻海集團股補漲、人工智慧（AI）散熱族群強攻，帶動台股開低震盪走高， 加權指數終場收在19914.55點，上漲188.47點，重回19900點之上。

新台幣兌美元一早以31.44元開出後，受到外資匯出及投信美元買盤湧現影響，匯價走弱，最低觸及31.49元，不過午後外資轉為匯入，貶幅逐步收斂，並於尾盤翻揚，終場收在31.412元，收盤價續寫2月20日以來、近1個月新高。

「外資還是主宰新台幣的關鍵」，外匯交易員指出，市場最近觀望氛圍較濃厚，匯市以實質拋補為主，但仍以外資為主導力量，這幾天新台幣匯率升貶主要都是跟著外資匯入、匯出的操作而波動；不過美元指數因反映市場對美國聯準會降息的期待，走勢疲弱，支撐亞幣呈現偏升格局。

外匯交易員補充，本週有美國2月消費者物價指數 （CPI）、生產者物價指數（PPI）待公布，緊接著美國聯準會下週就會舉行利率會議，且聯準會將公布點陣圖，可以揭露聯準會官員對於降息的看法與積極程度，使得近期市場觀望氛圍較濃厚，操作缺乏明顯方向性，預估3月下旬後，隨著局勢明朗，金融市場可望擺脫盤整局面。（編輯：楊凱翔）1130312

#美國聯準會
#新台幣匯率
#台股
#聯準會
延伸閱讀
AI點火台股放量 前2月證交稅332億創同期次高鴻海成交爆35萬張創歷史新天量 股價寫六大驚奇鮑爾：經濟若維持當前趨勢 聯準會今年將開始降息
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣升0.2分 收31.412元
172.30.142.54