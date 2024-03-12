AI點火台股放量 前2月證交稅332億創同期次高

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天公布前2月全國賦稅收入新台幣3185億元、年增16.9%；同時，2月台股交易天數雖較少，但在景氣回溫、AI題材持續發酵下，成交值放量，帶動2月證交稅連10紅，前2月實徵332億元、創同期次高。

財政部今天公布2月全國賦稅收入951億元、微幅年減0.6%；前2月實徵淨額3185億元、年增16.9%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，2月創同月新高紀錄者包含綜所稅、特銷稅、房地合一稅；前2月創同期新高者，除總稅收，也包含關稅、綜所稅、遺產稅、特銷稅、營業稅、娛樂稅、房地合一稅。

針對象徵股市動能的證交稅，劉訓蓉指出，2月台股交易天數僅有13天、較去年同月減少5天，但在景氣逐漸回溫、AI（人工智慧）商機熱度延續之下，2月上市櫃股票平均每日成交值為4684億元，寫下民國110年8月以來高點。

她表示，台股交易量明顯擴增，帶動2月證交稅實徵141億元、寫歷年同月次高，僅次於79年2月實徵190億元，年增15.5%、連續10個月雙位數正成長；排除春節因素後，前2月實徵332億元、創歷年同期次高，年增幅達74.1%。

展望後市，劉訓蓉指出，3月截至今天，上市櫃股票平均每日成交值為5605億元，高於今年證交稅預算編列參考數的3563億元，不過，股市容易受國際政治、經濟變數的風吹草動影響，因此仍須審慎觀察。

檢視主力稅收來源、所得稅的實徵情況，劉訓蓉表示，營所稅2月實徵62億元、年增34.8%，累計前2月實徵101億元、年增18.5%，均因特殊會計年度企業結算申報自繳稅款增加，及延分期稅款入帳。

綜所稅方面，劉訓蓉指出，2月實徵439億元、年增6.4%，累計前2月實徵857億元、年增6.6%，均是因利息及盈餘所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加所致。

此外，觀察車市情況，劉訓蓉表示，前2月車輛類貨物稅為130億元，寫106年以來同期新高，年增22.2%；同時，小客車特銷稅10億元、年增1.4倍，雙創歷史同期新高。（編輯：林興盟）1130312