新青安大補丸 前2月房地合一稅70.6億元同期新高

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（中央社記者張璦台北12日電）房地交易稅收吃下新青安大補丸，財政部今天公布最新統計，前2月房地合一稅、土增稅、契稅均呈雙位數年增格局，其中房地合一稅前2月實徵新台幣70.6億元、創歷年同期新高，年成長超過9成。

財政部今天公布2月全國賦稅收入951億元、微幅年減0.6%；前2月實徵淨額3185億元、年增16.9%。

觀察房地交易相關稅目，排除春節因素、以前2月實徵淨額來看，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，土地增值稅前2月實徵138億元、年增27.8%，主因比較基數偏低，今年大額徵起案件主要來自台北市稅額500萬元以上案件28件、新北市稅額達百萬元以上案件227件、高雄市稅額千萬元以上則有3件。

契稅方面，前2月實徵26.84億元、年增39.7%，劉訓蓉指出，同樣是以雙北及高雄增加較多。

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劉訓蓉表示，房地合一稅前2月實徵70.6億元、創歷年同期最高，年增90.4%，截至2月已是連續7個月雙位數正成長，六都全面年增，又以台中市成長152.9%最多，台北市倍增，台南市年增93.7%，新北市成長71.5%，桃園市年增53.4%，高雄市年增52.1%。

劉訓蓉分析，在新青安優惠房貸帶動下，首購族群轉趨積極，1月公股銀行撥貸戶數達6861戶、金額503億元，分別年增7倍、10倍之多；同時，央行統計5大銀行新承作購屋貸款，連續6個月雙位數正成長；內政部建物買賣移轉棟數也已連續7個月正成長，顯示房市交易呈現穩定成長格局，相關稅收前2月均達雙位數年增。（編輯：翟思嘉）1130312