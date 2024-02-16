春節因素AI題材 1月證交稅年增1.8倍創3年新高

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部今天公布1月全國稅收新台幣2233億元、年增26.3%；其中，1月證交稅受惠春節因素，台股交易天數比去年同月增加，且AI題材持續發酵，單月實徵191億元，年增1.8倍、寫下連9紅，幅度創3年以來新高。

同時，財政部公布，加計遞延入帳稅款，民國112年全年稅收實徵淨額為3兆4562億元、較111年增加6.4%；高出預算數3860億元、寫歷史第3高，達成率為112.6%。

財政部今天公布1月全國賦稅收入2233億元、年增26.3%。檢視2大所得稅表現，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，營利事業所得稅1月實徵39億元、微幅年減0.7%；綜合所得稅實徵417億元、年成長6.7%。

營業稅方面，劉訓蓉指出，1月實徵1014億元、年增14.9%，主因是升息使金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，加上礦產品、電腦及其附屬單元等進口稅額增加。

貨物稅1月實徵123億元、年增43.9%，劉訓蓉表示，其中車輛類貨物稅因新車熱銷增加1.7倍，不過，油氣類減少8.2%，抵銷了部分增幅。

至於象徵股市動能的證券交易稅，受惠AI題材持續火熱，劉訓蓉指出，1月上市櫃股票平均每日成交值為3483億元，較去年同月的2271億元，大幅年增逾5成，且因農曆春節落點不同，今年1月交易天數較去年同月增加9天，帶動證交稅實徵191億元，年增1.8倍、幅度為110年2月以來新高，寫連續9個月正成長。

她表示，2月至今的上市櫃股票平均每日成交值為4476億元，顯示股市動能延續，但市場容易受國際政經局勢風吹草動的影響，因此後續仍須審慎觀察。

針對房地交易相關稅目，劉訓蓉表示，1月土增稅、契稅、房地合一稅均呈年增格局，分別成長61.5%、92.2%、118.3%，主因也是春節因素，今年1月工作天數比去年同月多。

觀察房地合一稅各縣市課徵情況，六都均為年增，其中以桃園市成長253.9%最多，台中市年增165.9%居次，台南市則年增141.5%，雙北皆成長逾8成，高雄市年增21%。（編輯：林興盟）1130216