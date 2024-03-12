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神盾去年每股虧損9.97元 矽力獲利減87.6%

2024/3/12 20:22
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（中央社記者張建中新竹12日電）神盾去年營運持續虧損，每股虧損新台幣9.97元。電源管理晶片廠矽力-KY去年受產業景氣趨緩、客戶去化庫存影響，去年歸屬母公司淨利7.46億元，減少87.6%，每股純益1.96元。

神盾去年推動營運轉型，整合集團資源，串聯轉投資安國、芯鼎，朝向特殊應用晶片（ASIC）、設計服務及矽智財（IP）領域發展，打造人工智慧（AI）平台。

因轉型效益尚未發酵，神盾去年營運持續虧損，歸屬母公司淨損約7.22億元，每股虧損9.97元。今年1月歸屬母公司淨損0.42億元，每股虧損0.57元。

神盾董事會今天決議辦理私募現金增資發行新股不超過1000萬股，因應策略聯發展或充實營運資金等用途需求。

矽力-KY去年受產業景氣趨緩、客戶去化庫存影響，營收降至154.27億元，減少34.38%，歸屬母公司淨利7.46億元，減少87.6%，每股純益1.96元。矽力-KY董事會決議每股配發現金股利1.96元，3月28日為除息交易日。（編輯：楊凱翔）1130312

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