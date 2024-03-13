健喬2023年獲利年減25.5% 三顧虧損創新高

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（中央社記者何秀玲台北13日電）國內藥廠健喬與專注於再生細胞療法的三顧昨天公告2023年財報。健喬獲利為新台幣5.94億元，年減25.5%、三顧稅後虧損為新台幣1.31億元，虧損創歷年新高。

健喬2023年營收為新台幣51.4億元，稅後純益為新台幣5.94億元，年減25.5%，每股純益（EPS）為 1.61元，擬配發股票股利1元及現金股利0.6元，配發率達99.3%。

健喬也指出，2023年獲利相較2022年若扣除土地出售利益後的淨利為新台幣5.56億元，仍有6.8%成長。展望未來，健喬表示，將秉持銷售最大化以及生產最大化的策略方向，持續展現與其他傳統學名藥廠不同的盈利增長格局。

三顧昨天也公告2023年財報，營收為新台幣14.46億元，稅後虧損新台幣1.31億元，每股稅後虧損1.94元，決議不配息。

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三顧表示，2023年虧損是因投資生醫研發，業務推展需至2024年起陸續發酵，以及因與日本CellSeed公司合約爭議，提前提列減損5,626萬元，提列該筆減損損失，這對公司現金流並無任何影響。

三顧指出，公司雖遭遇逆風，然谷底已過，今年下半起生醫業務依規劃發展，短期將有與醫美診所「自體纖維母細胞治療皮膚缺陷」合作項目的業績陸續挹注，中長期則有再生醫療業績的貢獻。（編輯：郭無患）1130313