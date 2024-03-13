央行：股匯市由外資主導 去年淨賣匯27.7億美元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）台灣股匯市峰迴路轉，中央銀行報告指出，市場持續修正對美國聯準會貨幣政策預期，牽動台灣股匯走勢，去年10月以來，國內股匯市由外資進出所主導，而央行為了維持匯市穩定，去年全年淨賣匯27.7億美元。

中央銀行將於明天赴立法院財政委員會進行業務報告，今天出爐的書面報告揭露，2023年下半年淨賣匯18.9億美元，去年全年央行累計淨賣匯27.7億美元；全年新台幣對美元貶值0.09%，小於韓元貶1.82%、人民幣貶1.98%，以及跌幅最重的日圓7.03%。

央行說明，去年10月以來，國內股匯市走勢多由外資進出所主導，並可依美國聯準會貨幣政策動向，概分為3階段，第一階段是去年10月，市場預期聯準會可能持續升息，外資賣超台股並匯出，導致股匯齊跌。

第二階段是去年11月至12月底，市場預期聯準會將啟動降息，風險情緒升溫， 激勵資金回流新興市場，外資匯入資金且大幅買超台股，新台幣也對美元升值，國內股匯齊漲。

今年以來邁入第三階段，市場預期聯準會降息時間點延後，國內股匯走勢則不同步，央行說明，人工智慧（AI） 熱潮持續帶動美國科技類股上揚，外資買超，推動國內電子股及大盤上漲；在此同時國際美元走強，主要貨幣對美元多呈貶值，外資匯入資金從事匯率避險比例增加，導致新台幣對美元匯率走弱。

央行重申立場，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素，如短期資金大量進出或是季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，有不利於經濟金融穩定的情況發生時，央行將基於職責，維持外匯市場秩序。

不過央行也說，去年初至今，新台幣對美元貶幅和多數主要貨幣相比，程度居中，且新台幣波動度較低。（編輯：林淑媛）1130313