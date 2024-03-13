瓦城集團今年擬在台拓展20店 明年插旗美國

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（中央社記者江明晏台北13日電）疫後餐飲內需爆發，瓦城董事長徐承義今天表示，看好今年產業續強，集團2024年將在全台開出20至25家新據點，去年底至今年上半年會陸續推出3個新品牌，也計劃2025年進軍美國開兩家店，首店插旗南加州。

根據經濟部統計，2023年全台餐飲業營收突破兆元創新高，餐飲集團競爭日益激烈，各家積極推新品牌搶市。

徐承義受訪時表示，看好今年餐館業的商機仍會進一步放大，來自於「買菜自己煮，不見得比較便宜」，民眾外食成為常態，且大型連鎖集團有規模效益，看好餐飲業大者恆大趨勢持續。至於有哪些挑戰，他認為「挑戰一直都會有」，疫後全球都有缺工的問題。

近年泰國在出國旅遊目的地中名列前茅，瓦城泰統集團今天宣布推出新餐飲品牌BO BO，首店進駐新莊宏匯廣場，主打泰式炒河粉等街頭風小吃，搶攻年輕客群。

徐承義透露，BO BO首店試營運狀況良好，單日平均翻桌率達6次，業績超乎預期，目前正積極評估各縣市商圈，優先考慮與百貨商場合作。

展望今年，他表示，瓦城今年目標在全台開出20至25家新店，展店主力包括「時時香」、「1010湘」及「瓦城」，預計第2季及第3季分別再推2個新品牌，期望2024年以多品牌展店策略壯大集團。

美國市場方面持續推進，他透露，目前美國瓦城首店進入簽約階段，將開在洛杉磯的商場，地點位於當地高消費地段，類似台北信義區商圈；另外還有兩間店點正在積極洽談中，集團預計將於2025年開出兩間店，也積極評估各區域商圈，目標拓展至全美市場。

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此外，由於蘇丹紅事件持續延燒，他表示，瓦城集團一直都對食安很重視，已自行溯源並請供貨來源提供合格證明，許多醬料也是自行從原料生產，目前對集團的食安表現很有信心。

他指出，集團全球研發中心位於桃園中壢，目前已陸續進駐最先進的設備，預計今年第4季啟用，看好菜色研發中心、廚藝學院、資源運籌中心、食品安全中心及物流中心等5功能，將為集團創造龐大效益。（編輯：張良知）1130313