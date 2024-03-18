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廣達去年獲利締新猷 早盤漲3.88%創波段新高

2024/3/18 10:22
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（中央社記者吳家豪台北18日電）代工廠廣達受惠於AI（人工智慧）伺服器及車用電子等非電腦業務挹注，去年每股盈餘10.29元，創上市以來新高，擬配息9元。廣達今天早盤衝上267.5元，漲幅3.88%，寫下2月29日以來波段新高，隨即出現獲利了結賣壓，盤中由紅翻黑。

法人分析，伺服器產業第1季將為全年最淡，後續逐季向上，預估今年伺服器出貨將成長中個位數，且一般伺服器占代工廠比重達60%至80%；在一般伺服器營收重回成長下，將有利於代工廠毛利率持續優化。

法人指出，廣達為4大雲端服務供應商（CSP）AI伺服器代工廠，後續在輝達（NVIDIA）GH/GB系列新世代伺服器產品，預計廣達仍是主要供應商。

廣達去年毛利率達7.8%、年增2.3個百分點，為2002年以來新高；歸屬母公司稅後淨利396.76億元、年增37%，每股盈餘10.29元，大賺逾一個股本。

廣達董事會決議去年配發每股現金股利9元，為2000年以來新高。（編輯：張良知）1130318

#廣達
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