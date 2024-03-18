路透：Reddit首次公開募股 超額認購幾達5倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約17日綜合外電報導）消息人士今天說，社群媒體平台Reddit首次公開募股（IPO）的超額認購量目前已達4到5倍，很可能達到65億美元估值目標。

路透社報導，消息人士說，超額認購雖不保證股票上市時表現優異，但仍意味著這家公司本月20日在紐約為IPO定價時，至少可望達成每股31到34美元的價格範圍目標。

由於事涉機密而希望匿名的消息人士說，IPO的行銷仍在持續。Reddit發言人不願置評。

Reddit在2021年一輪私募融資中的估值達100億美元，其後已控制估值預期。這家公司的IPO正試圖募得7.48億美元。

Reddit有許多忠實用戶，但自2005年問世以來每年虧損，在商業上也不如臉書（Facebook）或推特（Twitter）那麼成功。推特現已改稱X平台。

監管文件顯示，截至2023年12月31日的3個月間，Reddit平均每天有7310萬名活躍單次用戶，即每天至少使用一次這個平台。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1130318