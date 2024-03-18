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超級央行週登場 新台幣震盪加劇收31.659元

2024/3/18 18:08（3/18 18:26 更新）
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新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北18日電）本週迎來超級央行週，新台幣匯市今天匯價震盪幅度加劇，收盤收31.659元，貶6.6分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至21.56億美元。

超級央行週登場，美國、日本、英國央行本週均將舉行會議，雖然市場預期美國聯準會（Fed）利率按兵不動，但更關注點陣圖如何修正；日本央行是否結束負利率政策，牽動亞幣走勢。台灣央行也將於21日舉行理監事會，利率估維持不變。

雖然市場聚焦超級央行週進展，今天新台幣匯市卻交投熱絡，新台幣以31.62元開出後，先是反映國際美元走強，匯價偏弱整理，不過外資匯入帶動台幣由貶翻升，隨後投信、出口商陸續進場，各方勢力湧入之下，匯價震盪加劇，最高31.58元、最低31.68元，新台幣收盤收31.659元，貶6.6分

台股今天則在台積電填息走揚及散熱族群反彈下開高走高，終場上漲197.35點，收在19879.85點。

外匯交易員分析，日本今年「春鬥」勞資談判爭取加薪幅度超過5%，市場看好日本央行近期就會結束負利率政策，如果照此方向發展，日圓可望走揚，進而帶動亞幣。

美國聯準會會議更是關鍵，外匯交易員指出，美國近期公布的數據顯示通膨黏著度仍高，這可能影響聯準會降息步調，市場緊盯聯準會聲明，以及點陣圖是否修正降息路徑。

外匯交易員表示，主要央行決策對金融市場影響性很大，新台幣料將持續區間震盪，靜待局勢明朗，為市場提供更明確的指引。（編輯：楊凱翔）1130318

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