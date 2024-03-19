進口泰國白蝦低報價格 補稅加罰192萬元

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部今天提醒，進口人報關務必誠實申報貨物價值等各項資訊，以免受罰。實務上，曾有進口人報運進口泰國白蝦，低報價格200多萬元，最終被裁處罰鍰及追徵稅款，金額總計高達新台幣192萬餘元。

財政部關務署副署長陳世鋒今天在例行記者會提醒，進口人報關或委託報關時，務必誠實申報貨物名稱、數量、重量、品質、價值、規格及產地等各項貨物資訊，以保障自身權益，避免受罰。

據統計，民國112年虛報案件裁罰金額（含補稅）達新台幣7.7億元，今年前2月則近14.9億元。

陳世鋒說明，進口貨物經海關查驗結果發現實際來貨與申報內容不符時，不論是出於偽報、匿未申報、短報或漏報，均構成虛報行為，依據「海關緝私條例」規定，將依法裁處所漏進口稅額5倍以下罰鍰、或沒入貨物等，並追徵所漏進口稅款。

他進一步指出，若虛報行為涉及逃避管制，依規定將裁處進口貨物貨價3倍以下罰鍰及沒入貨物。

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陳世鋒指出，虛報案件如果同時違反營業稅法、貨物稅條例等相關規定，也將依法裁處罰鍰並補徵營業稅及貨物稅，進口人可能因此被處以鉅額罰鍰。

他舉例，近來發生進口人報運進口泰國白蝦，分別為8公噸、5.6公噸，申報完稅價格僅119萬元及78.6萬元，經海關查核發現有低報價格的情形，實際完稅價格應為249萬元及174.6萬元，進口人一共低報200多萬元，最終依規定裁處罰鍰及追徵稅款，金額總計高達192萬餘元。（編輯：林興盟）1130319