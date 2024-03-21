壽險公會攜手中華電 保險科技運用共享平台獲獎

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（中央社記者謝方娪台北21日電）壽險公會攜手產、壽險業及中華電信，運用區塊鏈技術打造「保險科技運用共享平台」，成功創造各保險公司資料共享契機，進而發揮保全、理賠更便民效益，共享平台拿下今年高雄智慧城市展「創新應用獎」。

「2024高雄智慧城市展」今天於高雄展覽館北館舉辦頒獎典禮，高雄市長陳其邁親自出席並擔任頒獎人。壽險公會攜手產、壽險公司及中華電信建置的「保險科技運用共享平台」，在逾百件報名中脫穎而出，獲得「創新應用獎」。

壽險公會理事長陳慧遊表示，善用區塊鏈技術，壽險公會偕同25家產、壽險公司成功創造保險公司資料共享契機，並透過「保全／理賠聯盟鏈」，逐步串起原本各自獨立的數據孤島，現階段已可達到保全變更、理賠申請即時協作，及電子保單驗證存證機制。

陳慧遊提到，壽險公會進一步與醫院合作，跨產業推出「保險理賠醫起通」，保險存摺則可讓個人保險資料在行動裝置上隨手可查，了解自身投保狀況及保障缺口。在金管會金融科技政策指導下，保險公司打造保險安心鏈，兼顧創新與安全，邁向無紙化作業與安全電子商務環境，逐步優化保險服務體驗。

陳慧遊表示，保險業善用科技創新，打破傳統保險理賠繁瑣流程的束縛，讓民眾不必為申請保險理賠舟車勞頓，現在民眾透過線上授權，即可完成理賠申請及個人資料變更，也可請醫院將指定的就醫資料傳送給指定保險公司。

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他說，創新服務不僅節省民眾時間及精力，更重要的是提高理賠效率，讓保戶能更快速方便地獲得醫療保險金理賠，統計自2020年7月至目前為止，累計完成逾180萬件服務，平均理賠處理天數僅5天，理賠總額逾新台幣500億元。

陳慧遊提到，未來希望在保險理賠醫起通基礎上，進一步實現出院即理賠的理賠金抵繳服務，讓民眾有更好的保險服務體驗，達成無接觸金融服務。（編輯：楊凱翔）1130321