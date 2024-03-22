台達電泰國新廠開幕 砸27億元擴大電動車全球布局

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）不畏電動車產業逆風，台達電子公司泰達電斥資近30億泰銖（約新台幣27億元），在泰國挽蒲工業區打造8廠及研發中心，2座新廠主要將投入電動車電力電子產品的研發及生產，持續擴大在電動車產業的全球布局。

包括泰國總理暨財政部長賽塔．塔維辛，泰國工業部和泰國投資委員會（BOI）官員等，親自出席今天開幕典禮。塔維辛致詞時表示，泰國政府很高興見證泰達電的新廠開幕，並全力支持泰達電成為領先的電子製造及出口商。而泰達電也準備好響應政府，將泰國打造為「未來交通中心」及「數位經濟中心」的政策，並承諾會持續進行投資。

泰達電執行長鄭安表示，今天是泰達電在泰國經營35週年的里程碑，泰達電自2010年起開始在泰國生產電動車相關產品，新落成的8廠將滿足其不斷成長的需求，而新研發中心更將首次在泰國當地開發電動車電力電子產品。

泰達電的電動車解決方案涵蓋包括車載充電器和直流電轉換器的電力控制產品，以及包括馬達驅動器和驅動馬達的動力驅動產品，另還有車用散熱解決方案及被動元件，客戶涵蓋歐洲、美國和日本的主要汽車品牌。

台達電董事長海英俊日前在法說會中坦承，近期電動車市場出現銷售趨緩、庫存升高情況，市況確實比較辛苦，下修公司今年電動車相關產品營收成長率，從原本年增50%，下調到20%至30%之間。

不過海英俊認為，在新產品的發展初期，這是一定會發生的事，在全球邁向淨零排放趨勢下，他看好電動車市場未來成長依舊可期。（編輯：林淑媛）1130322