泰國總理賽塔：台達電未來4年將投資本地160億元

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（中央社曼谷22日綜合外電報導）泰國總理賽塔今天於社群媒體X平台發文表示，台達電未來4年將在泰國投資5億美元（約新台幣160億元）。

路透社報導，賽塔（Srettha Thavisin）指出，這項投資符合泰國政府發展汽車業和數位經濟等戰略領域的願景。

另外，台達電子公司泰達電在泰國挽蒲工業區打造8廠及研發中心，2座新廠主要將投入電動車電力電子產品的研發及生產，持續擴大在電動車產業的全球布局。

泰達電執行長鄭安稍早說，今天是泰達電在泰國經營35週年的里程碑，泰達電自2010年起開始在泰國生產電動車相關產品，新落成的8廠將滿足其不斷成長的需求，而新研發中心更將首次在泰國當地開發電動車電力電子產品。

泰達電的電動車解決方案包括車載充電器和直流電轉換器的電力控制產品，以及馬達驅動器和驅動馬達的動力驅動產品，還有車用散熱解決方案及被動元件，客戶涵蓋歐洲、美國和日本的主要汽車品牌。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130322