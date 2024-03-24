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鄭華娟60歲辭世 曾創作陶晶瑩「太委屈」、張清芳「加州陽光」等經典
首頁 / 產經

經部：再生能源躉購費率逐年走低 光電降幅達6成

2024/3/24 19:56
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）網傳台電購買綠電成本每度新台幣7.75元，核能每度1.39元，認為綠電成本較高。經濟部今天發布新聞稿指出，再生能源躉購費率逐年下降，以太陽光電費率為例，自2010年起每度11.75元大幅下降至2023年下半年4.38元，降幅達6成。

經濟部表示，再生能源躉購費率是參考國際經驗，2010年就啟動此機制，是國家長期政策；再生能源躉購費率2010年曾超過11元，後續逐年下降。

經濟部接著說明，2023年台電購買光電躉購費率已降至4.38元，且綠電為產業出口關鍵需求，國內業者參與RE100但不含核電，仍有大量綠電需求，攸關5.8兆營業額。

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至於核電議題牽涉法規、社會共識及後端廢料處理的議題，經濟部認為，不宜單以目前價格比較。

經濟部指出，在躉購費率下降的同時，也促使光電業者進入市場轉供給民間企業，不再賣給台電。去年台電轉供給民間企業直接購買的綠電達17億度，較前一年成長5成以上，長期而言，光電躉購費率可望持續下降，光電轉供民間企業會更加頻繁，可減少台電購電支出。（編輯：楊蘭軒）1130324

#經濟部
#台電
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