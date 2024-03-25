重電族群強勢 台股下挫36點失守20200點

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）儘管櫃買OTC指數勁揚、重電族群強勢，不過統一台灣高股息動能ETF（00939）持續破發，IC設計高價股下挫，電子權值股和AI概念股回檔，台股尾盤翻黑，終場下跌36.18點，收20192.25點，失守20200點。

法人表示，台股短線震盪加大，但中長期來看，台股基本面強勁。

台股今天走勢橫向區間震盪，櫃買OTC指數勁揚，重電族群受惠台電漲價議題強勢表態，不過統一台灣高股息動能ETF（00939）持續破發，電子權值股休息，IC設計高價股下挫，人工智慧（AI）概念股回檔，尾盤台股翻黑，失守20200點。

終場加權指數20192.25點，下跌36.18點，跌幅0.18%，成交值新台幣3699.33億元，根據統計，今天台股成交值是2月27日以來單日低量。

電子股終場跌0.51%，金融跌0.31%，航運股漲0.87%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑跌0.59%，櫃買OTC指數勁揚0.44%。

主要電子權值股漲跌互見，台積電終場收780元，跌0.64%，聯發科收1120元，跌0.44%，鴻海收平盤145.5元，日月光投控收157.5元，跌0.94%，聯電收51.8元，跌1.15%，台達電收352.5元，跌1.54%。

AI概念股整理休息，其中廣達翻黑收255元，跌0.97%，緯穎收2265元，跌1.31%，緯創收122元，跌0.81%，英業達收59元，跌3.44%。

貨運三雄長榮收173.5元，漲2.06%，陽明收45.6元，漲1%，萬海收45.4元，漲0.22%。

重電族群強勢，華城收漲停785元，士電收299元，大漲9.12%，中興電收185元，漲4.23%。

高價股跌多於漲，其中股王世芯-KY收3460元，漲0.29%，股后信驊收2890元，跌0.86%，祥碩收2325元，漲6.16%，M31收1395元，跌3.79%，川湖收1285元，跌2.65%，超過千元高價股力守「十四千金」。

展望台股後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股上週持續震盪走高，站穩2萬大關之上再創歷史新高，不過台股短線大漲後，將進入業績檢驗期。

另一方面，沈建宏指出，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息將落在6月甚至以後，相較先前預期5月前降息，國際股市將面臨獲利了結賣壓，預期台股短線震盪加大，但中長期來看，台股基本面強勁。

觀察類股族群，沈建宏表示，可留意AI成長受惠股、IC設計族群、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌衛星、光通訊、重電族群，以及庫存調整超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等。（編輯：張均懋）1130325