外資減碼AI類股 賣超英業達3.34萬張最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）晶片大廠輝達（NVIDIA）上週在GTC技術大會無預警展示人形機器人，掀起全球投資熱潮，資金流向機器人概念股，外資今天減碼AI（人工智慧）族群，以英業達賣超3.34萬張最多。

台股今天走勢橫向區間震盪，櫃買OTC指數勁揚，重電族群受惠台電漲價議題強勢表態，不過統一台灣高股息動能ETF（00939）持續破發，電子權值股休息，IC設計高價股下挫，AI概念股回檔，尾盤台股翻黑，失守20200點；成交值新台幣3699.33億元，為2月27日以來單日低量。

觀察外資賣超排行榜，以AI類股為主，英業達賣超3.34萬張居首，緯創減碼9412張排第6名，光寶科賣超8500張位居第7。今天外資對廣達轉為賣超3535張，並減碼技嘉3239張。

由於輝達宣布推出人形機器人通用基礎模型Project GR00T，機器人相關概念股獲資金追捧，3D機器視覺與工業用AI廠商所羅門今天跳空直奔漲停65.5元，成交量逾1.7萬張，已連拉4根漲停板。

光學元件廠華晶科與所羅門合作建構3D機器視覺感測技術，能讓機器人擁有如同人類的視覺與辨識能力，今天華晶科股價同步走揚，盤中觸漲停39.75元，終場收在38.7元、勁揚逾7%。

工業電腦廠凌華開發自主移動機器人（AMR），市場看好未來有望切入AI人形機器人供應鏈，今天股價大漲8.66%，收在72.8元。新漢終場上揚3.72%，樺漢收漲2.43%。（編輯：黃國倫）1130325