輝達效應所羅門連3天漲停 2月每股賺0.16元

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（中央社記者吳家豪台北22日電）晶片大廠輝達（NVIDIA）日前在GTC技術大會展示人形機器人，市場看好將帶動商機，工業用AI廠商所羅門連3天跳空漲停，今天依證交所規定公布2月自結損益，歸屬母公司稅後淨利約新台幣2780萬元、年減20.15%，每股盈餘0.16元。

所羅門2月營收約2.76億元，年增10.02%；今年前2月累計營收4.73億元，較去年同期減少6.79%。今天所羅門股價收漲停59.6元。

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輝達18日起在美國舉辦GTC年度繪圖處理器技術大會，執行長黃仁勳於開幕演講最後無預警宣布推出人形機器人計畫，將建立具有生成式AI（人工智慧）的人形機器人軟硬體平台。市場看好多家台廠將受惠，包括廣明、鴻準、凌華、樺漢、所羅門等近期股價表現強勢。

所羅門致力開發AI視覺軟體，除了深耕工業自動化之外，近年將應用拓展至物流、零售等領域。所羅門此次在輝達GTC展示3D視覺產品AccuPick，透過各種3D相機結合AI，導引機器人，可在擺放凌亂的環境中精準取放各種物件。（編輯：楊蘭軒）1130322