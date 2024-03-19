輝達GTC秀AI超級晶片 雲達、緯創入列供應商

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（中央社記者吳家豪台北19日電）AI晶片大廠輝達18日在美國舉辦GTC技術大會，代工廠廣達旗下雲達與緯創被列為新款超級晶片供應商。雲達宣布在GTC展出基於輝達MGX架構的系統和AI應用案例，布局生成式AI；緯創展示數位孿生平台，推動工廠與製造的數位轉型。

資料中心解決方案供應商雲達科技（QCT）以「QCT NVIDIA MGX架構系統，加速邁入AI時代」為主題，參加輝達（NVIDIA）GTC技術大會，並宣布支援即將推出的NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片和NVIDIA GB200 NVL72，後者為專門為生成式AI（人工智慧）時代所設計的多節點水冷式機櫃規模平台。

雲達今天發布新聞稿表示，與NVIDIA Hopper架構GPU（繪圖處理器）相比，全新公布的NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片可加速即時大語言模型推論速度30倍、降低總擁有成本25倍，並降低能耗25倍。

雲達科技總經理楊麒令說，隨著生成式AI導入各行各業，運用最新NVIDIA AI架構和科技打造的系統，將可協助雲達的客戶快速掌握商機，達到目標。

此外，緯創運用NVIDIA Omniverse軟體開發平台與NVIDIA Modulus架構，打造應用平台Wistron Foundation APP，並導入OpenUSD、NVIDIA CloudXR及物理深度學習等技術，來開發數位孿生（Digital Twin）應用，不僅可加速生產製造的數位轉型，也強化了預測未來生產場景的能力。

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緯創指出，「優化當前生產流程」和「建立新的生產基地」，已成為緯創的首要任務，輝達Omniverse軟體開發平台協助緯創探索數位孿生的各項應用，有效制定擴產計畫。

緯創表示，Wistron Foundation APP是基於Omniverse所建構，若有多個工廠需要建置類似環境，無需從零開始，可以直接從Wistron Foundation APP抓取過往已建置的模型資料與服務進行擴充，快速建立虛擬工廠。（編輯：楊凱翔）1130319