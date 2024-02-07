AI伺服器加持 緯創、英業達1月營收年增約2成

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（中央社記者吳家豪台北7日電）代工廠緯創與英業達在人工智慧（AI）伺服器加持下，今天公布2024年1月營收分別年增22.44%、18.48%；和碩受惠於通訊與資訊產品成長，1月營收月增31.59%，重返千億元大關。

緯創1月合併營收約新台幣673億元，月減9.9%，年增22.44%。緯創1月筆記型電腦出貨130萬台，月減50萬台；桌上型電腦1月出貨70萬台，月減10萬台；顯示器1月出貨80萬台，月減10萬台。

緯創向中央社記者說明，第1季進入傳統淡季，預期筆電出貨將季減雙位數，桌上型電腦與顯示器第1季出貨將與去年第4季持平或衰退個位數。

緯創總經理暨執行長林建勳日前在尾牙受訪表示，AI發展才剛開始，緯創今年AI相關生意有望成長3位數，個人電腦（PC）產業預期今年將小幅成長。

英業達1月合併營收441.29億元，月增1.38%，年增18.48%。英業達1月筆電出貨150萬台，與去年12月持平。

展望第1季，英業達表示，因2月工作天數較少，整體表現可能低於1月，但3月出貨動能有望回升。

英業達總經理蔡枝安1月26日出席集團旺年會受訪，預估今年筆電業務將成長個位數，伺服器與子公司英華達業務將成長雙位數，其中AI伺服器數量將倍數增加，今年占比將超過10%。

和碩1月合併營收約1093.54億元，月增31.59%，年減12.24%。和碩1月筆電出貨50萬至55萬台，高於去年12月出貨約50萬台。

和碩指出，1月營收月增31.59%，主要因為通訊產品營收明顯成長、資訊產品小幅成長，但消費性電子產品受淡季影響，1月表現低於去年12月。（編輯：張良知）1130207