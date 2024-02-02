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緯創將於印度卡納塔卡省設廠 擴展維修服務

2024/2/2 09:39
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（中央社記者吳家豪台北2日電）代工廠緯創今天將舉辦尾牙晚會，預計將提出今年展望。印度卡納塔卡省（Karnataka）大中型企業廳長巴蒂爾（M. B. Patil）1日在社群平台X發文宣布，緯創已與卡納塔卡省簽署合作備忘錄，緯創預計投資150億盧比（約新台幣56.5億元）設廠，有望創造約3000個就業機會。

緯創告訴中央社記者，在印度擴廠主要為了維修服務，新廠動工與投產時間、投資總金額皆尚未確定。

根據印度經濟時報（Economic Times）報導，緯創印度新廠規劃今年7月動工，最快2026年1月投產。

緯創2023全年合併營收約新台幣8670億元，年減11.9%；在人工智慧（AI）伺服器等高毛利產品挹注下，全年毛利率達7.9%，年增0.82個百分點，創歷史新高；每股盈餘4.08元，年增1.75%，為2012年以來、近12年新高。

緯創今天將在南港展覽館舉辦尾牙晚會，經營團隊預計於會前接受媒體採訪，將提出對今年營運展望、AI伺服器前景及印度新廠的看法。（編輯：楊蘭軒）1130202

#印度
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