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緯創新竹營運總部上梁 估今年第3季完工

2024/2/19 13:18
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（中央社記者江明晏台北19日電）緯創今天在新竹AI智慧園區舉辦全球營運總部上梁典禮，營運規劃包括AI人工智慧、5G、伺服器研發中心及5G智慧工廠等，預計將於今年第3季完工營運。

緯創今天在新竹AI智慧園區舉辦全球營運總部上梁典禮，由總經理暨執行長林建勳主持，新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方等均出席。

林建勳表示，緯創專注資通訊科技產品，看好人工智慧發展，為了深耕此領域，緯創將擴大投資規模，加上看好新竹縣AI智慧園區的地理位置，不僅於新竹AI智慧園區設置緯創全球營運總部，同時也將重要的研發和高階產品先期製造基地設立於此。

林建勳表示，期待整合緯創在竹科與湖口工業區的生產能量，持續擴大產值，創造更多就業機會，同時將與新竹縣政府緊密合作，打造一個國際級的AI智慧城市。（編輯：楊凱翔）1130219

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