林憲銘：AI是今年科技發展主軸 資本支出逾150億

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（中央社記者吳家豪台北2日電）代工大廠緯創今天舉辦尾牙，董事長林憲銘表示，AI仍然是今年科技發展主軸，發展廣度很大；緯創從代工轉型為科技服務業者，將持續提升毛利率，今年資本支出規劃逾新台幣150億元、年增約10%。

針對海外產能布局，緯創總經理暨執行長林建勳指出，緯創已在北美墨西哥和歐洲捷克設廠，因很多客戶位於美國加州，緯創規劃在加州增設試產工廠，與客戶共同設計和製造產品。

緯創尾牙今天在南港展覽館登場，席開超過千桌，總獎金逾新台幣4000萬元，邀請阿妹等藝人表演。

林憲銘會前接受媒體採訪表示，2023年看起來像是「完美風暴」，受到科技衝擊和地緣政治影響，總體經濟也不好，加上全世界推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），增加緯創很多壓力。人工智慧（AI）科技衝擊到各方面，對代工產業有很大幫助，也確實影響到未來發展。

他說，AI過去是專家用的系統，突然之間變成普羅大眾可以使用，也帶動專家系統精進，企業一定要擁抱AI，在營運各方面不得不借助AI，如果好好善用，會變成很好的工具。AI仍然是今年科技發展主軸，誰是領導者還不知道，未來發展廣度很大，對台灣產業將帶來很多機會。

林憲銘指出，緯創去年一整年事業方向已經做出很大調整，把資源抽回來發展電動車等新事業。從去年前3季財報來看，緯創營收、獲利率和資產負債表都比以前更健康，手上可以動用的資源更豐富。

林憲銘認為，2024年經濟不太可能好轉，業界看法相當一致。緯創原本被定義為代工廠，現在已進入科技服務產業，代表要高度智慧化，還要有整合能力；其實台灣同業都很厲害，都在做不同努力和嘗試，不斷進步，慢慢提高毛利，同時還需因應地緣政治考驗，要做到國際化又要在地化。

他說，台灣朝全世界科技服務業發展，已經站在領先位置，要保持領先，需要提高企業韌性，如果一直維持在舒適圈裡，將來韌性會受影響。

談到新事業方向，林憲銘說，緯創現在開始做整合性智慧顯示器，直接提供給客戶，導入商場、賣場或大眾運輸系統；目前在美國地鐵系統有些進展，日本也有些收穫，例如日本大型連鎖商場AEON開始與緯創合作。

林憲銘指出，緯創今年資本支出規劃超過150億元、年增約10%，過去資本支出很大一部分與美國客戶有關，現在做出一些改變，資本支出還增加，代表其他地區的動能已經看到，例如台灣、越南和墨西哥都在擴廠。

針對印度布局，林建勳表示，緯創在印度還有很大的維修服務生意，需要買地蓋廠，未來不排除在當地製造產品，視客戶需求而定，目前先規劃維修服務，新廠實際動工和投產時間還不確定。（編輯：張良知）1130202