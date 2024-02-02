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緯創：今年AI拚3位數百分比成長 PC動能明後年更強

2024/2/2 18:43
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（中央社記者吳家豪台北2日電）代工大廠緯創今天舉辦尾牙，總經理暨執行長林建勳受訪表示，人工智慧（AI）發展才剛開始，緯創今年AI相關生意有望成長3位數百分比（逾100%）；個人電腦（PC）今年預期將小幅成長，未來動能來自換機潮，明後年會更顯著。

林建勳指出，PC產業去年算是谷底，今年應該會小幅成長，換機潮動能一部分來自Windows 10作業系統將終止服務支援，有望帶動企業換機潮。

他說，另一個動能來自人工智慧個人電腦（AI PC），從今年開始逐步提高滲透率，明後年動能會更顯著。

林建勳提到，PC產業相當成熟，客戶與供應商關係穩定，難以改變，部分客戶可能將生產轉移到東南亞，但比重目前仍然很低。

他說，客戶現在都會考慮「+1」策略分散生產風險，緯創上游供應商也開始到東南亞投資，慢慢形成聚落，但中國內需市場仍然很大，不見得所有客戶都想移轉生產到東南亞，也許賣到北美市場的產品會考慮在東南亞生產。

林建勳表示，緯創未來成長較高的領域是高效能運算（HPC），包含AI在內，已開始嘗試一些專案，目前量體還不大。（編輯：趙蔚蘭）1130202

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