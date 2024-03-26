投資人評估美國利率前景 亞股走勢不一

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（中央社香港26日綜合外電報導）隨著投資人在美國重要通膨數據出爐前、評估利率前景，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，投資人也準備迎接財報季；部分分析師警告，市場對企業獲利預期恐樂觀過頭，欠佳的財報可能會引發股市回跌。

聯準會（Fed）上週的指引雖顯示今年年底前仍將降息三次，但強勁的經濟數據和聯準會部分官員的評論，引發市場憂心今年降息次數恐縮減。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「在上週強勁的表現後，投資人可能會稍事休息，放一下春假；其他人則抱持觀望態度，等待下一個利多提振，像是聯準會偏好的通膨指標有利的數據。」

「在這種情況下，通膨數據必須符合預期或低於預期，才能解除警報。」

聯準會官員近日來釋出不一的訊號，無助移除任何不確定性。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）昨天重申他上週聲稱今年只會降息一次的看法，並說欲速則不達。聯準會理事庫克（Lisa Cook）也指出，決策者必須謹慎行事。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）則是維持降息3次的看法。

在市場傳聞近來漲勢可能過頭的影響下，華爾街三大指數昨天皆收跌。亞洲股市今天走勢震盪。

香港、上海、新加坡、首爾、馬尼拉股市都收漲。雪梨、威靈頓、台北和雅加達股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130326