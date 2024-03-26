簡立峰：電價上漲 可刺激科技業進步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）針對電價上漲議題，iKala董事簡立峰表示，電是珍貴資源，電價上漲可刺激科技業更多進步，例如輝達新一代GPU效能提升30倍，能耗卻大幅下降；中華電信高層則坦言，IDC用電成本大概會增加25%，確實對IDC產業發展有較大影響。

中華電信今天宣布，策略性投資提供AI轉型解決方案為核心的跨國AI公司iKala，中華電信企業客戶分公司總經理張本元、iKala董事簡立峰等，在記者會後媒體聯訪中，回應電價上漲等議題。

張本元坦言，電價上漲對IDC（資料中心）產業「最傷」，漲幅應該是所有產業中最高的，用電成本增加應該高達25%；中華電針對每個企業客戶簽訂的合約內容不一樣，有些會註明隨著電價調整費用，但難以一體適用，比較難評估費用的轉移效益。整體而言，電價大幅上漲對於IDC產業確實有較大的影響，對GPU等需要高算力的公司更傷。

簡立峰則認為，「電永遠都是珍貴資源，電價上漲是反映資源重要性」，他說明，如果業者認為電價上漲，使之產生競爭困難的話，就要努力思考如何提升競爭力。舉例來說，輝達這一代GPU和上一代相比，就提升30倍的效能，但能耗大幅下降。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，從這個角度來看，電價上漲可以讓科技業有更多的進步，對台灣產業是個刺激，對中小企業來說，當然會有一些困難，但還是得正視，電是很值得珍惜的資源。

對於AI產業展望，簡立峰表示，2024年首季看到全世界對AI需求成長非常驚人，短期內不會看到所謂市場擔憂「泡沫化」的局面出現，加上AI相關生產力提升，產業鏈也持續建構中，AI foundry（AI代工）的角色很適合台灣，中華電和iKala的結合，是AI、數據整合雲端優勢，加上台灣有半導體強大基礎，AI軟硬體加上晶片製造等條件，希望能加速台灣AI邊緣運算發展。（編輯：楊蘭軒）1130326