政府打炒房、建材上漲 國銀建融年增率探逾5年新低

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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會今天公布，在政策性貸款驅動下，今年2月底國銀房貸餘額維持8%年增率，但建築融資受政府打炒房、建材價格上漲2因素夾擊，年增率降至4.11%，創至少逾5年新低。

金管會今天公布本國銀行不動產放款最新概況，截至今年2月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額（含催收款）達新台幣10兆867億元，年增率連2個月維持在8%，為2022年10月以來最高增速。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，主因實施新青安貸款、全國公教員工築巢優利貸等政策性貸款，及農曆春節前仍有交屋潮，讓國銀房貸餘額年增率維持在8%增速。

另一方面，有「建商推案信心指標」之稱的國銀辦理建築貸款餘額（含催收款），2月底近3兆6511億元，年增率連6個月降溫至4.11%。

林志吉觀察，影響建築融資熱度的主因，仍是各部會推動健全房地產政策，加上通膨推升建材價格上漲，導致建商推案態度趨於審慎保守。

檢視國銀不動產放款品質，截至今年2月底止，國銀購置住宅貸款逾放餘額降至62.98億元，連9個月持平於0.06%，國銀建築貸款逾放餘額同步降至13.43億元，逾放比連2個月持平於0.04%。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會統計，截至今年2月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額續增至14.24兆元，月增0.01兆元，存款總餘額及金融債券發售額同步升至53.7兆元，月增0.51兆元。

按銀行法第72條之2規定設算，今年2月底銀行不動產放款平均比率轉降至26.52%，月減0.23個百分點，主要反映農曆春節後資金回籠至銀行體系，國銀存款增速高於不動產放款增速。

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若從個別銀行檢視，比率在29%以上銀行續維持1家，即星展（台灣）銀行，比率在28%至29%區間的銀行月減1家、降至2家，比率在27%至28%的銀行月減3家、降至6家。合計不動產放款比率達27%以上銀行家數共9家，為至少2021年12月以來新低。

林志吉提到，星展（台灣）2023年8月合併花旗（台灣）消金，導致不動產放款比率跳增，金管會依法給予2年調整期，不過星展2月底不動產放款比率已順利降至法定3成限額以下。（編輯：潘羿菁）1130326