今年國銀對中小企業新增放款目標 估3800億起跳

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會今天公布，1月本國銀行對中小企業新增放款新台幣31億元，增額前3大銀行均為民營，減額前3大全為公股。展望今年國銀對中小企業新增放款目標，預估將不低於3800億元。

金管會統計，截至今年1月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆7695億元，月增31億元，連11個月正成長。受春節連假、借款人提前還款影響，2023年1月國銀對中小企業放款餘額減少65.43億元，今年1月轉為小額正成長。

金管會銀行局副局長林志吉表示，通常年底為企業資金需求旺季，因此第4季國銀對中小企業放款增額相對較高，年初企業則多半會進行還款，因此1月國銀對中小企業新增放款規模低於2023年第4季，主要是季節性因素影響。

金管會統計，1月對中小企業放款增額前3大銀行，依序為中信銀增加93.6億元、台新銀增加86億元、永豐銀增加85.7億元。

另一方面，1月對中小企業放款減額前3大銀行均為公股銀行，依序為台企銀減少188億元、台銀減少90.1億元、華銀減少87.8億元。

2023年金管會訂定國銀對中小企業新增放款目標為3800億元，為歷年來最高目標，當年度實際新增放款規模達4831.61億元，達成率1.27倍。

展望今年目標，林志吉指出，目前正請銀行公會彙整各銀行意見，待報至金管會後，將再報至行政院備查。通常訂定目標值，會考量經濟成長率表現，預估今年目標將不低於去年的3800億元。（編輯：潘羿菁）1130321