民間消費需求旺 1月刷卡額3852億寫單月第3高

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（中央社記者謝方娪台北14日電）1月適逢元旦連假、學生寒假加上鄰近春節，民間聚餐、採購及旅遊需求趨旺，推升1月刷卡額達新台幣3852億元，創歷年同期新高，年增21.82%，並同步改寫史上單月第3高紀錄。

金管會今天公布信用卡業務市場概況，截至今年1月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數達5880萬張，月增68萬張，總有效卡數達3789萬張，月增12萬張，平均活卡率為64.44%，月減0.55個百分點。

在民間消費熱絡下，1月刷卡額高達3852億元，創歷年同期新高，年增21.82%，同時也是史上單月第3高，僅低於2023年6月的5281億元及2022年7月的4079億元。金管會銀行局副局長林志吉指出，若排除繳稅季因素，今年1月刷卡額將為史上新高。

林志吉提到，刷卡額再創佳績，除了國內民眾愈來愈習慣使用信用卡外，1月適逢元旦連假、學生寒假及鄰近春節假期，民眾聚餐、採購及海內外旅遊需求升溫，是主要原因，另有2家銀行因保費遞延入帳，拉抬1月簽帳金額。

林志吉表示，觀察刷卡額變化，民眾使用信用卡消費均額已明顯高於2、3年前，現在每個月刷卡額至少達3000億元以上，以前每月刷卡額達2500億元以上算高，現在要達3000億元以上才算高。

至於刷卡額走高是否反映通膨，林志吉認為，或許有受到通膨影響，但台灣前2月消費者物價指數（CPI）平均年增率僅2.43%，估影響不大。

個別銀行方面，林志吉提到，台新銀行及星展（台灣）銀行1月有針對長期未使用的卡片進行清卡，因此單月停卡量分別達6萬567張及15萬1057張。（編輯：楊蘭軒）1130314