國銀第2家赴韓設點 金管會准北富銀申設首爾辦事處

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（中央社記者謝方娪台北21日電）探詢市場商機，富邦金旗下台北富邦銀行擬向韓國申設首爾代表人辦事處，今天獲金管會點頭，若後續取得韓國核准，將成第2家赴韓國設點的國銀，同時將是首家在韓國設辦事處的國銀。

為擴大海外布局並發揮集團綜效，北富銀先前向金管會遞件，規劃向韓國主管機關申請設立首爾代表人辦事處，金管會銀行局副局長林志吉今天宣布核准北富銀申請案。

目前僅元大銀行於韓國設有子銀行元大儲蓄銀行，該子行於2017年開業，2022年稅後盈餘為新台幣1.03億元，資產報酬率（ROA）為0.56%。若北富銀順利插旗首爾，將成第2家赴韓國設分支據點的國銀。代表人辦事處主要功能為蒐集商情、引介客戶等。

林志吉表示，北富銀規劃於首爾設立代表人辦事處，主要有3大考量，首先，北富銀考量韓國市場量體大、經貿發達，設立辦事處有助就近觀察整體市場，探詢商機。

其次，雖然元大銀於韓國設有子行，但該家子行為互助儲蓄性質，服務區域及業務均受限，主要往來客戶為當地中小企業及個人，換言之，目前並無台資銀行可服務當地台商，北富銀有意透過設立辦事處探詢台商需求，評估申設分行的利基。

第3，北富銀已有投資韓國現代信用卡公司，希望透過在當地進一步設立辦事處，發揮集團內企業資源相互合作的效果。

北富銀表示，韓國為全球重要經濟體，科技與製造業在世界占舉足輕重地位，近年台韓經貿往來持續加溫，相應金融服務需求與日俱增，但當前台資銀行在韓國服務據點較少、經營面向及客群有所侷限，為更完整滿足台商客戶需求，決定前進韓國設首爾辦事處。

北富銀預期，若順利於韓國設辦事處，除了能深入韓國當地進行產業商情調查，協助有意前往韓國投資的客戶瞭解市場，也可協助聯繫與協調當地政府機關、金融機構等單位進行交流，促進台韓間相互投資。

富邦金集團在韓國已有轉投資富邦現代人壽、現代信用卡及友利金融集團，北富銀若在韓國設立據點，除可集結集團資源協力發展當地業務外，將可望透過境外網絡整合推動跨區合作。

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北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀海外分行營運穩健，2023年獲利已達全行25%，預估今年在地緣政治影響、全球供應鏈重組商機及降息趨勢帶動下，獲利動能成長可期；未來北富銀將持續選擇具前景效益的海外市場布局。

根據金管會統計，截至今年1月底止，北富銀已設立的海外分支機構包括香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、雅加達代表人辦事處及雪梨代表人辦事處。（編輯：林淑媛）1130321