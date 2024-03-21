避免租賃業引風暴 金管會3管齊下促產業管控風險

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（中央社記者謝方娪台北21日電）租賃業承作先買後付（BNPL），遭立委質疑若風控不當可能重演雙卡風暴。金管會研擬3管齊下，包括促租賃公會訂自律規範、證交所及櫃買中心對上市櫃租賃業啟動內控查核，且不排除透過往來銀行掌握租賃業落實自律規範情形。

網路影片「山道猴子的一生」揭露年輕人金融素養不足，落入以債養債的悲慘下場，近日社群再掀討論，認為無卡分期消費利率高，先買後付業務恐讓青年陷入負債漩渦。隨外界關注度升溫，有媒體報導，國內3大上市租賃業，包括中租、和潤及裕融，自4月1日起將緊縮貸款規定。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，金管會日前約談大型上市櫃融資租賃公司或其子公司，約談家數超過3家；會議主要了解業者財務業務及外界關注的BNPL業務辦理情況。

對於近日傳出3大上市租賃公司擬限縮汽機車貸款成數的消息，林志吉表示後續會再進一步了解。

雖然租賃業目前並非金管會納管範圍，因應外界關心，金管會研擬3管齊下，強化產業風險控管。包括督促租賃公會訂自律規範，要求各業者落實執行；要求上市櫃租賃業訂內控管理作業程序，並請證交所及櫃買中心對上市櫃租賃業啟動內控查核；另不排除從銀行端切入，透過與租賃業往來銀行掌握租賃業是否落實自律規範。

林志吉表示，配合經濟部修正「中古汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，台北市租賃商業同業公會正研擬修訂「車輛貸款或分期債權轉讓交易業務自律規範」，加上金管會表達建議與關切，針對外界對租賃業從事分期融資業務的疑慮，租賃公會另在研擬「BNPL自律規範」。

他說，在2大自律規範中，租賃公會將納入辦理業務應遵循的風險管理機制及消費者保護措施，供租賃業者遵循。

考量國內大型租賃業者均為上市櫃公司，金管會經內部討論，也決議透過證交所及櫃買中心督導上市櫃融資租賃業落實風險管理。

林志吉提到，中租、和潤及裕融3家大型租賃業者均有辦理BNPL業務，且均為上市櫃公司，待租賃公會訂定自律規範後，會請3家業者訂定符合業務性質的內控管理作業程序，並透過證交所及櫃買中心在今年內對3家業者啟動內控查核。

若屆時發現業者內控缺失，證交所及櫃買中心除了可請業者改善外，還可視缺失情節輕重處新台幣3萬元至500萬元不等違約金。

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另一方面，林志吉表示，租賃業與金融機構有資金往來，金管會不排除透過銀行持續關注租賃業融資行為，包括有無遵循自律規範、舉債等財務業務情況。

外界關注，金管會是否考慮透過與租賃業往來銀行對業者加壓，林志吉表示，將視後續整體市場變化再行討論，但至少金融機構與租賃業往來時，必須了解業者營運模式並將業者財務業務納入授信審核考量，未來業者行為及內控是否符合租賃公會自律規範，銀行也可納入考慮。（編輯：潘羿菁）1130321