參觀台灣國際工具機展 賴清德點出產業發展四大利基

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（中央社記者潘智義台北28日電）總統當選人、副總統賴清德今天出席台灣國際工具機展致詞時表示，機械業、工具機產業在台發展有四大利基，包括具備客製化服務、中台灣產業群聚、政府支持以及全球供應鏈重組，民主陣營盼擁有值得信賴的民主產業供應鏈等。

台灣國際工具機展今天在台北南港舉行，賴副總統致詞時指出，他在行政院長任內提出人工智慧（AI）行動方案，希望人工智慧在台灣能夠產業化，邀請國際級大廠來台投資研發人工智慧中心，當發展後，要應用在各行各業，特別是中小企業、製造業，讓產業也可以AI化，所以不管是面對淨零轉型，或者是數位轉型，都是政府未來的工作。

針對工具機公會提到希望政府協助的部分，賴副總統表示過去總統蔡英文揭櫫2050淨零轉型是國家目標，前行政院長蘇貞昌在任內也提出2050淨零轉型路徑圖，在總統府資政沈榮津協助下，現在各行各業都會儘速進行碳盤查，然後建立一個有效達到2050淨零轉型的路徑。

賴副總統說，台灣每年的國際工具機大展都會匯聚了機械產業上中下游業者，完整呈現台灣工具機產業，而且每年展覽當中，都不難看出業界努力，在技術方面不斷創新，也推動產業不斷在轉型。

賴副總統說，他的專長是醫學，看待工具機或看待機械產業，就如同人體的骨骼系統，撐起了台灣產業發展，對台灣經濟進步非常重要。

他也點出台灣的工具機產業或機械業，在台灣發展的四大利基 首先是工具機產業具備客製化跟彈性化服務客戶。第二，工具機產業在台群聚效果非常好，中台灣60公里長的工具機黃金廊帶，國際上少有。第三，政府非常支持工具機產業。

最後是全球供應鏈重組，賴副總統表示，本來是受疫情影響，長鏈變短鏈，每一個國家都希望有自己的生產鏈；更重要的是，因為民主陣營跟集權陣營越分越清楚，大家不僅想要在國內能夠擁有自己的生產製造，也希望在全球分工的時候是一條值得信賴的民主產業供應鏈。

賴副總統最後表示，希望在520上任之後，可以持續跟機械、工具機產業合作，攜手同心、共同面對，化挑戰為機會。（編輯：黃國倫）1130328