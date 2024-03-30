業者資料不符將註銷資格 數位部加強查核第三方支付

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部數位產業署今天表示，先前查核第三支付業者揚盛公司時，發現跟登錄資料不符，業者都未補充說明，因違反規定，揚盛恐將成為首家註銷第三方支付登錄資格的業者，今年也規劃加強查核30家業者。

為健全第三方支付業發展環境，數位部數位產業署去年訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，並在去年7月底實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，包括綠界科技、茂為歐買尬、紅陽科技、藍新科技以及連加網路等業者都已經登錄，目前第三方支付登錄業者約40家。

數產署指出，今年1月底到揚盛股份有限公司進行第三方支付服務業防制洗錢與打擊資恐作業執行情形作實地查核，發現揚盛已搬離目前登記地址，跟登錄資料不符，因此要求業者改善並說明回覆，若逾期未改善，將註銷業者登錄資格。

數產署表示，目前期限已滿，業者都未回覆說明，內部已在處理流程中，揚盛可能成為首家註銷第三方支付登錄資格的業者。

若業者遭註銷登錄資格後，數產署說，後續也會公告在網站並轉知銀行與銀行公會，一來業者已經申請的虛擬帳號將不能使用，二來銀行也不能再核發虛擬帳號，如果沒有虛擬帳號，基本上無法經營第三方支付服務。

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數產署指出，今年預計進行至少查核30家業者，查核範圍除了通過登錄名單之外，也會包括重大矚目案件或是調查局移送的高風險名單，包括實地查核、書面等方式都會審視。

數位部綜合財政部、集保中心、銀行公會及與第三方支付服務業有業務聯繫關係的機關與公協會資料，估台灣目前實際經營第三方支付業務的公司家數不到100家。截至今年3月初，數產署已受理81家業者申請能量登錄制度，包括40家通過、25家審查後尚待補件、9家不通過。（編輯：潘羿菁）1130330