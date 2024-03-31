台電：按部就班低碳轉型 未有無碳權可抵情況

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（中央社記者謝方娪台北31日電）媒體報導，台電營運除了面臨龐大負債，還因火力電廠超額排碳，恐無碳權可抵減，最糟情況火力電廠將停擺。台電澄清，近年按部就班推進低碳轉型，碳排量可望逐年下降，後續碳權抵換需求將持續降低，目前也無所謂「無碳權可抵」情況發生。

媒體今天報導，台電近年燃煤量及排碳量居高不下，即使環境部核發先期碳權都讓台電買去抵減，可能2年內即不夠用，但火力電廠超額排碳，台電恐將面對無碳權可抵減窘境，不符合台電2010年改建高雄大林電廠燃煤機組時環評審查的附條件要求，最糟情形下，火力電廠可能要停擺。

台電今天澄清，近年持續努力進行各項低碳轉型工作，目前並無所謂無碳權可抵情況發生。

台電說明，2010年大林電廠燃煤機組更新改建計畫環評審查結論的時空環境及近年國內電力需求已有大幅改變與提升，造成當年預估情境與實際情形有極大差異。

台電強調，為符合既有承諾，未來若有超額排放發生，台電均以長期在各電業場域進行溫室氣體減量取得的碳權進行抵換，後續仍會持續積極推動溫室氣體抵換專案計畫以取得碳額度，預先儲備碳資產。

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台電進一步指出，配合政府能源轉型政策，以「先低碳後零碳」路徑並兼顧能源自主，按部就班逐步減煤，包含新建燃氣機組、既有亞臨界燃煤機組降載運轉，並於供電穩定前提下，陸續推動舊燃煤機組除役，溫室氣體排放可望逐年下降，後續需碳權抵換情況將持續降低。

台電進一步強調，長期而言，隨低碳燃氣機組及無碳再生能源陸續加入，並結合導入氫、氨能等燃料替代及碳捕捉及封存等減碳技術，台電將持續努力邁向2050年電力淨零排放目標。（編輯：林淑媛）1130331