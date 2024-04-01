顏炳立：預售屋熱銷 估蛋白區價難跌

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（中央社記者賴言曦台北1日電）不動產投資顧問戴德梁行董事總經理顏炳立指出，今年房市只要產品好，總價對，無論成屋或預售屋都會熱銷；房價方面，預售屋價格推估欲跌不易，尤其蛋白區因為預售熱銷，把單價墊高，導致房價很難下跌，單價甜蜜期會拉長一整年。

戴德梁行今天舉辦2024年第2季展望記者會，顏炳立指出，新青安優惠房貸發酵，加上市場資金豐沛，首購族預期若不趕快進場就更買不到，激勵剛性買盤持續進場。

顏炳立說，尤其台積電陸續宣布在台灣各地建廠，帶動相關城市的預售屋市場交易熱絡；但受通膨、缺工、缺料、資金多等因素影響，房市被合理化推升價格，且賣方用總價掩蓋單價，導致房子愈賣愈遠，面積則愈賣愈小。

針對預售屋市場，顏炳立指出，預售屋房價欲跌不易，蛋白區因預售市場熱絡，墊高單價，導致房價很難下跌，預估單價甜蜜期會拉長一整年；蛋黃區只要產品價格合理，就能促成少量成交。

成屋市場方面，顏炳立表示，非蛋黃區的大面積成屋，恐因為「地點不對、產品不對、坪數不對、價格不對」而乏人問津，呈現「賣方等人，買方等價」的情況。

顏炳立認為，整體來看，今年住宅產品大變小，房市要有利多題材才會滾量，只要產品好、總價對，無論成屋或預售屋都會熱銷，預估今年全年買賣移轉將達29萬棟。（編輯：張均懋、翟思嘉）1130401