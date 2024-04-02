半導體中心獲台積電捐贈高階設備 打造產學零落差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北2日電）國研院半導體中心今天表示，藉多年產學合作機制以及國科會協助，爭取到積體電路製造龍頭台積電支持，獲捐贈量產等級高階半導體設備「微影黃光設備」，並將持續進行研究合作，協助中心培育碩博士實作研究高階人才，推動前瞻技術發展。

國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心指出，這次與台積電雙邊共同朝「永續合作－活化設備使用、培育高階碩博士人力」的共識進行合作，國科會主委吳政忠對此寄予厚望。

國研院表示，吳政忠期盼能藉由本次台積電捐贈設備的美意與模式，引入更多業界資源，升級台灣半導體研究生態系，打造無產學落差的半導體人才供應鏈，並持續培育高階碩博士研究人力，維繫台灣半導體產業國際競爭力。

國研院半導體中心主任侯拓宏表示，半導體中心一直是國內相關領域高階碩博士研究人力的培育搖籃，因應國際半導體技術快速發展的趨勢，台積電此次捐贈線上電子顯微鏡（in-line CDSEM）、對準檢查系統（Overlay）這兩部重要的微影黃光設備，可提升半導體中心為國內產學研服務與培育人才的效率。

侯拓宏指出，半導體中心將透過長年來建立的技術服務開發能力，以及訓練服務經驗，發揮設備價值，接軌業界實務研發需求，讓國內高階人才養成更進一步貼近產業發展需求。

台積電研發副總經理曹敏表示，台積電深耕台灣半導體人才培育，期望能與國研院半導體中心就台灣人才培育相關議題，持續進行包含設備捐贈、研究合作等深化產學共創育才的機制，讓台灣高階半導體人才與未來主流技術接軌，進一步提升台灣半導體科技與產業的研發量能。（編輯：張均懋）1130402