台積電領漲 台股勁揚214點衝20436點創新高
2024/4/2 10:58（4/2 11:12 更新）
（中央社記者張建中台北2日電）台積電今天股價表現強勁，盤中達788元，大漲18元，推升大盤指數攀高至20436.68點，勁揚214.35點，刷新台股高點紀錄。
至10時43分，台股加權指數上漲198.33點，達20420.66點，成交值新台幣2305億元。
台積電美國存託憑證（ADR）1日勁揚4%，激勵台積電今天股價走高，盤中達788元，上漲18元，市值重登20兆元之上，達20.43兆元，貢獻大盤約146點。
鴻海、聯發科、聯電、台達電、日月光投控及廣達等電子權值股同步走高，推升電子類股指數大漲1.66%，為多頭指標。
傳統產業股普遍走跌，包括電纜、玻璃及航運股表現相對疲弱，類股指數下挫逾1%。中鋼、東和鋼鐵及第一銅走高，帶動鋼鐵類股指數盤中上揚0.4%。（編輯：張均懋）1130402
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