台積電30億美元增資海外子公司 經濟部投審會通過

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（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部投資審議會今天核准5件重大投資案，其中台積電以30億美元增資海外子公司，主因為降低外匯避險成本；此外，文曄科技以39億8000萬美元，間接收購加拿大公司，布局歐美半導體經銷市場，為本次對外投資金額最大者。

經濟部投資審議會今天召開第6次會議，會中核准5件重大投資案。對外投資方面，文曄科技股份有限公司及茂宣企業股份有限公司合計以39億8000萬美元，間接收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權，從事經營半導體、被動元件、相關電子零組件批發，以及零售通路、海外投資業務。

經濟部表示，文曄科技收購案為進入歐美半導體經銷市場，完整全球化布局，以擴大營運規模，提升經營績效，並間接取得FUTURE ELECTRONICS（HONG KONG） LIMITED等5家香港公司暨大陸地區富昌電子（上海）有限公司全部股權，從事電子零組件等批發業。

台灣積體電路製造股份有限公司以30億美元，增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事一般投資業務，目的為降低外匯避險成本。

經濟部官員說明，台積電由於晶片業務創造美元收入，此案為台積電直接以美元增資海外子公司，規劃會再以購買公債、賺銀行利息等孳息方式進行投資。

興利開發股份有限公司以5120萬美元，增資美國CTCI USA HOLDING INC.案，從事投資控股業務。

保瑞藥業股份有限公司以2億1000萬美元，增資美國BORA PHARMACEUTICALS USA INC.，從事西藥批發業務。前述資金將用以收購日本製藥集團Sawai Group及住友商事集團共同持有的美國製藥公司Upsher-Smith Laboratories, LLC.，以擴大全球CDMO（委託開發暨製造服務）業務。

陸資投資部分，陸資投資人英屬開曼群島商廣基有限公司（PRIME BASE INC.）以新台幣2億元，增加英屬開曼群島商廣仁電科有限公司台灣分公司營業所用資金，從事經營電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業及一般儀器製造業。（編輯：楊凱翔）1130325