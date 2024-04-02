國銀6大核心戰略產業放款7.35兆 精準健康增速快

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（中央社記者謝方娪台北2日電）政府力推6大核心戰略產業，金管會統計，截至今年2月底國銀對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣7.35兆元，相比2023年底成長1.6%，其中又以對台灣精準健康產業放款餘額較去年底成長4.6%，增速最快。

行政院2021年5月核定「6大核心戰略產業推動方案」，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚讓台灣在後疫情時代掌握全球供應鏈重組先機。

金管會今天公布，截至今年2月底止，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達7兆3520億元，單看今年前2月對6大核心戰略產業放款增額為1172億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，今年全年國銀對6大核心戰略產業放款增額目標，目前還在研議中，預計4月中定案。回顧2023年，國銀對6大核心戰略產業放款目標為全年增加3000億元。

進一步檢視，6大核心戰略產業中，今年前2月以國銀對民生及戰備產業放款增加698億元最大宗，其次為對資訊及數位產業放款增加582億元，第3為對綠電及再生能源產業放款增加579億元。

若從成長率觀察，截至今年2月底國銀對台灣精準健康產業放款餘額相比2023年底成長4.6%，增速最快，其次為對資安卓越產業放款成長3.09%、對資訊及數位產業放款成長2.33%。

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全體本國銀行截至今年2月底止對民生及戰備產業放款餘額達3兆6654億元，為6大核心戰略產業之冠，其次為對國防及戰略產業放款餘額達3兆1473億元、對綠電及再生能源產業放款餘額達2兆7656億元。

金管會同步揭露最支持6大核心戰略產業資金需求的銀行，清一色為公股行庫，截至今年2月底止，對6大核心戰略產業放款餘額最高為台灣銀行，其餘依序為合庫銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行。（編輯：楊蘭軒）1130402