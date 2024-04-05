巴黎奧運下半年登場 運動概念股業績看旺

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（中央社記者潘智義台北5日電）法國巴黎奧運將在7月登場，4年一度的奧運概念股再次成為市場題材，包括觀賞賽事的電視及螢幕面板、運動員穿的機能性運動服、運動鞋及材料製造商、運動品牌廠或運動明星周邊商品等商機，都成為市場關注焦點。

奧運賽事的與賽者穿著代言品牌運動鞋及運動服，將帶動耐吉（Nike）、愛迪達（adidas）等國際品牌銷量，國內運動鞋代工廠寶成、豐泰、鈺齊-KY、志強-KY跟著受惠。

以運動鞋製造大廠寶成為例，2012年英國倫敦奧運當年每股盈餘3.47元，較2011年的2.01元大幅成長72%；2016年巴西里約奧運當年每股盈餘4.43元，較2015年的3.24元成長36%；2021年日本東京奧運每股盈餘4.9元，較2020年的1.64元大幅成長1.98倍，除了疫情影響因素外，奧運賽事帶來的需求商機影響相對明顯。

法人指出，在疫情期間「保持安全社交距離」，帶動電視、筆電、液晶顯示器需求，東京奧運將電視螢幕觀賞賽事的需求推升至高峰；今年舉行的巴黎奧運是否也能拉抬一波觀賞賽事需求，有待觀察。

不過，面板雙虎友達、群創對於今年舉行的巴黎奧運、歐洲盃足球賽寄予厚望，在法人說明會等公開場合表達，期盼能透過螢幕觀賞賽事需求，促進面板銷量。

紡織業者儒鴻、聚陽兩大成衣廠，為國際知名品牌代工，也成為熱門的奧運概念股之一。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，奧運概念股主要是大型運動賽事帶動的消費題材，搭配國際知名運動品牌強大的國際行銷操作，代工廠成為投資市場關注的熱門標的。

華南投顧董事長儲祥生認為，人工智慧（AI）概念股太熱門，奧運概念股的表現只可能變成插曲，可能在AI概念股休息時墊檔，不會成為台股主軸。

儲祥生指出，投資人鎖定的奧運概念股，不外乎電視面板、運動鞋製造、做運動服的紡織廠，但股價位階的高低，仍是決定是否能隨奧運題材有所表現的重要因素。（編輯：張良知、楊凱翔）1130405