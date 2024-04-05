花蓮震後原水濁度易飆高 水利署成立應變小組

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）花蓮地震導致山區土石鬆動，經濟部水利署今天指出，為避免後續颱風豪雨，造成土石崩塌、河水泥沙濃度飆升，已於地震當日成立應變小組，各水庫管理單位也全面展開水庫安全整備、伏流水、地下水井及濁度應變等各項整備作業。

水利署今天發布新聞稿指出，4月3日花蓮外海發生強震，是繼1999年921大地震後、25年來最大規模，後續餘震持續，而頻繁地震容易造成山區土石鬆動，遇颱風、豪雨時，則易發生水庫淤積及水源濁度飆高情形。

水利署以歷年颱風為例說，2004年颱風艾利夾帶大量泥砂、漂流木及高濁度原水，造成石門水庫2800萬立方公尺淤積，以及桃園地區18天大停水；2009年颱風莫拉克，則造成曾文水庫淤積近1億立方公尺。

水利署表示，為因應後續汛期間可能強降雨影響水資源，自3月5日起，就已陸續至石門、榮華壩、鯉魚潭、石岡壩、寶二、阿公店、牡丹、集集堰及曾文等水庫，進行防汛整備督導，盤點各水庫人、機、料等各項作業。

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水利署指出，近期地震後，更即刻調派現有人力及無人機設備，進行各區防汛工程、水庫設施、水利建造物，及曾因地震傳出災情的河川區域進行巡查，同時針對重點地區如東札孔溪、秀巒溪、水庫上下游土石流潛勢溪流及崩塌區等地區加強關注與巡查，掌握各水利設施整體狀況，提前應變處置。

水利署表示，汛期間原水高濁度備援措施均已盤點整備，如抗旱水井、伏流水，區域間管線亦可靈活調配水源，而相關移動式大型RO機組及小型Qwater等淨水設備，也都已完成整備，可視需求機動調派。（編輯：林興盟）1130405